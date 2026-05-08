Centcom veröffentlichte auch ein Video, dass die beiden angegriffen Schiffe zeigen soll. Darauf ist zu sehen, wie Rauch aus diesen aufsteigt.
Nicht der erste Angriff dieser Art
Das US-Militär verwies zudem darauf, dass es bereits am Mittwoch einen anderen unbeladenen Öltanker, der unter iranische Flagge fuhr, ausser Gefecht gesetzt habe. «Alle drei Schiffe sind nicht mehr auf dem Weg in den Iran», hiess es.
«Die US-Streitkräfte im Nahen Osten setzen sich weiterhin für die vollständige Durchsetzung der Blockade von Schiffen ein, die den Iran anlaufen oder verlassen», betonte der Centcom-Kommandeur, Admiral Brad Cooper. Bislang hätte das US-Militär in dem Zuge 57 Handelsschiffe zum Umsteuern gebracht sowie vier Schiffe manövrierunfähig gemacht, teilte das Regionalkommando in einem weiteren Post mit.
Aktuell hinderten US-Streitkräfte zudem mehr als 70 Tanker daran, iranische Häfen anzulaufen oder zu verlassen, hiess es darüber hinaus. Diese Handelsschiffe hätten die Kapazität iranisches Öl im Wert von schätzungsweise mehr als 13 Milliarden US-Dollar (mehr als 11 Mrd. Euro) zu transportieren.
Was iranische Medien berichten
Iranische Medien berichteten unterdessen von Feuergefechten in den Küstenregionen unweit der Strasse von Hormus. «Feindliche Ziele» seien beschossen worden, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim, die Irans Revolutionsgarden nahesteht./fsp/DP/he
(AWP)