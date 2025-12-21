Hoffnung auf Investitionen und Wirtschaftsaufschwung

Assad wurde Ende 2024 gestürzt. Interimspräsident al-Scharaa bemüht sich seitdem, Syrien nach Jahren der Isolation wieder an die internationale Staatengemeinschaft anzuschliessen. Die EU und die USA haben im vergangenen Jahr bereits zahlreiche Sanktionen gegen das Land aufgehoben. Auch der «Caesar Act» wurde zum Teil ausgesetzt. Nun folgte die endgültige Aufhebung.