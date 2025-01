Hoffnung auf Reformen im Libanon

Mit Aouns Amtsantritt könnten die Reformen in dem kleinen Land am Mittelmeer in Gang kommen, die seit langem von internationalen Geberländern gefordert werden. Der Libanon steckt seit Jahren in der schlimmsten Wirtschaftskrise seiner Geschichte. Sie wird vor allem auf die jahrzehntelange Korruption in Politik und Wirtschaft zurückgeführt. Saudi-Arabien, die USA, Frankreich und die internationale Gemeinschaft hatten die Wahl eines Präsidenten immer wieder zur Bedingung für finanzielle Hilfen für den Libanon gemacht./ln/DP/zb