In den USA hat die Industrieproduktion unerwartet stark Fahrt aufgenommen. Im Dezember stieg die Gesamtproduktion gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent, wie die US-Notenbank Fed am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Durchschnitt mit einem Anstieg gerechnet, aber nur um 0,3 Prozent.