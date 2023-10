Der Preisauftrieb in den USA hat sich im September nicht wesentlich geändert. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,7 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine Abschwächung auf 3,6 Prozent erwartet. Im Monatsvergleich stiegen die Preise um 0,4 Prozent, während Analysten mit 0,3 Prozent gerechnet hatten.

12.10.2023 14:54