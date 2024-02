Der Preisauftrieb in den USA hat sich zu Jahresbeginn nicht so deutlich abgeschwächt wie erwartet. Die Verbraucherpreise stiegen im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,1 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt eine Rate von 2,9 Prozent erwartet. Im Vormonat hatte die Inflationsrate 3,4 Prozent betragen.

13.02.2024 14:49