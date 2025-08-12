Beobachter haben schon seit Monaten immer wieder einen stärkeren Anstieg der Inflation in den USA prognostiziert und erklären dies mit den Folgen der aggressiven Zollpolitik der US-Regierung. Zwar strebt die US-Notenbank Fed bei der Inflation eine Jahresrate von nur zwei Prozent an. Die unerwartet schwache Teuerung im Juli spricht aber dennoch eher für eine Zinssenkung, die Präsident Trump zuletzt immer wieder und vehement gefordert hat, teilweise in Verbindung mit einer scharfen Kritik am Fed-Präsidenten Jerome Powell.