«Ein Rückgang der Benzinpreise hat das Preisniveau insgesamt im Juni erwartungsgemäss sinken lassen», kommentierte Elmar Völker, Volkswirt bei der LBBW. «Die Zahlen sind gleichwohl eine positive Überraschung, weil die Kernrate entgegen der verbreiteten Erwartung stagniert hat.» Bemerkenswert sei, dass dies auch für die Preise im Dienstleistungssektor gelte. «Es steht somit zu konstatieren, dass sich bis dato nicht nur keine klaren Anzeichen für Zweitrundeneffekte in Folge des Energiepreisschubs vom Frühjahr zeigen», schreibt Völker. Vielmehr scheinen sich ihm zufolge zufolge im Dienstleistungssektor, inklusive der Wohnkosten, Desinflationstendenzen fortzusetzen.