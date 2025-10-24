Die Inflation liegt aber immer noch über dem mittelfristigen Inflationsziel der US-Notenbank von zwei Prozent. Trotzdem gehen Ökonomen für die kommende Woche fest von einer erneuten Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte aus. Diese Erwartung wird vor allem mit dem schwächelnden Arbeitsmarkt begründet. Allerdings wurden wegen des Shutdowns zuletzt auch keine Arbeitsmarktdaten veröffentlicht.