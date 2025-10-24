In den USA hat sich die Inflation im September weniger als erwartet verstärkt. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 3,0 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Im August hatte die Inflationsrate bei 2,9 Prozent betragen. Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg auf 3,1 Prozent erwartet.