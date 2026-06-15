Küchen: Die Preisspritzen haben wir gesehen

Vielleicht gehe es auch in Richtung Jahre, sagte der Hauptgeschäftsführer von Fuels und Energie. «Das wird aber natürlich nicht diese Auswirkungen haben, als wenn die komplette Strasse geschlossen wäre.» Küchen sagte: «Ich gehe weiter davon aus, dass wir im Vergleich zum Vorkrisenniveau noch erhöhte Preise haben werden, weil eben noch Mengen fehlen auf den Weltmärkten. Aber ich glaube, die Preisspitzen haben wir gesehen.»