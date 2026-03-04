Sorge um Munitionsbestand für US-Luftabwehr

Einige Demokraten zeigten sich unterdessen besorgt über die grosse Menge Munition, die die USA in dem Krieg einsetzen. Senator Mark Kelly, ein prominentes Mitglied des Streitkräfte-Ausschusses, warnte, die USA verfügten nicht «über einen unbegrenzten Vorrat», wie der Sender CNN berichtete. Die Iraner seien in der Lage, eine grosse Anzahl an Schahed-Drohnen und Mittel- und Kurzstreckenraketen herzustellen und verfügten über riesige Vorräte, sagte der frühere Kampfpilot und Astronaut demnach weiter.