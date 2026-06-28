Irans Aussenminister Abbas Araghtschi sagte nun bei einem Besuch in Bagdad, der Seeweg werde «innerhalb der kommenden 30 Tage wieder vollständig unter die Verwaltung des Iran gestellt». Die Verantwortung für die Meerenge liege allein beim Iran. «Jegliche Einmischung oder der Versuch, parallele Strukturen zu schaffen, würde die Lage weiter verkomplizieren. Die Vorfälle und Auseinandersetzungen der vergangenen beiden Nächte in der Strasse von Hormus belegen diese Einschätzung», sagte Araghtschi. Am Samstag war nach Angaben der britischen Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt ein weiteres Frachtschiff von einem Geschoss getroffen worden.