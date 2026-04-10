Experten gehen nach den Daten überwiegend davon aus, dass die US-Notenbank zunächst abwarten werde. «Die niedrige Kerninflationsrate dürfte die US-Notenbank ermutigen, durch den ölpreisbedingten Anstieg der Inflation 'hindurchzuschauen', auch wenn der letzte derartige Versuch nach der Pandemie gründlich in die Hose gegangen ist», kommentierte Dirk Chlench, Volkswirt bei der LBBW. «Diesmal sollten jedoch preissensible US-Verbraucher und hohe Produktivitätsgewinne der US-Wirtschaft die Inflation in Schach halten.»