Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Juni etwas stärker als erwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel um 0,7 Punkte auf 53,3 Punkten, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Mittwoch in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten mit einem leichten Rückgang auf 53,9 Punkte gerechnet. Der ISM-Index bleibt damit aber klar über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität.