Im Kampf gegen die Einfuhr der tödlichen Droge Fentanyl in die Vereinigten Staaten hat das US-Justizministerium Klage gegen acht in China ansässige Produzenten und Mitarbeiter erhoben. Den Unternehmen werden unter anderem Verbrechen im Zusammenhang mit Herstellung und dem Vertrieb von Fentanyl sowie Substanzen zur Produktion dieser synthetischen Droge vorgeworfen, wie aus der Mitteilung des Justizministeriums am Dienstag (Ortszeit) hervorging.

04.10.2023 11:22