China sei entschieden gegen die Sanktionen der Vereinigten Staaten und habe das der US-amerikanischen Seite bereits zum Ausdruck gebracht, teilte das Aussenministerium in Peking der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochabend (Ortszeit) mit. Chinas Regierung gehe seit jeher entschieden gegen Drogenkriminalität vor. «Die Ursache für die Fentanyl-Krise in den USA liegt in den USA selbst», hiess es aus Peking. Die USA sollten die Kontrollen im Inland stärken, anstatt die Schuld umzukehren und die Verantwortung von sich zu weisen.