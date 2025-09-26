Zum Vormonat legten sie um 0,4 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt um einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Bereits im Juli waren die Konsumausgaben um 0,4 Prozent gestiegen. Auch die privaten Konsumausgaben stiegen etwas stärker als erwartet. Sie legen um 0,6 Prozent zum Vormonat zu. Volkswirte hatten mit 0,5 Prozent gerechnet.