Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismass der US-Notenbank Fed und wird daher an den Finanzmärkten stark beachtet. Die Daten wurden allerdings nach dem Shutdown mit grosser Verzögerung veröffentlicht. Die Notenbank strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Für die Sitzung in der kommenden Woche erwarten Beobachter überwiegend eine erneute Leitzinssenkung./jsl/men