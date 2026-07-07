Taiwan, das wegen Pekings Territorialansprüchen unter dem Druck des chinesischen Militärs steht, verurteilte den Test. Dieser zeige erneut, dass der Einsatz militärischer Abschreckung als politisches Instrument der Stabilität in der Region nicht helfe, sondern die Befürchtungen der Nachbarländer verstärke, erklärte das Aussenministerium in Taipeh. Auch andere Länder kritisierten den Raketentest. Peking sprach dagegen von einer Routineübung, die sich nicht gegen ein einzelnes Land gerichtet und im Einklang mit dem Völkerrecht gestanden habe.