Verhältnis von Trump und März hat sich verschlechtert

Der Bundeskanzler und der US-Präsident pflegten monatelang ein recht gutes Verhältnis zueinander - mit Blick auf den Iran-Krieg schlug Merz zuletzt aber öffentlich kritische Töne an. Bei einer Diskussion mit Schülern im Sauerland sagte er Anfang der Woche: «Da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung.» Die USA könnten den Krieg nicht schnell beenden, «weil die Iraner offensichtlich stärker sind als gedacht und die Amerikaner offensichtlich auch in den Verhandlungen keine wirklich überzeugende Strategie haben».