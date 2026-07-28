Die libanesische und israelische Regierung führen seit Mitte April direkte politische Gespräche - es sind die ersten seit Jahrzehnten, nachdem die Fronten infolge des Nahost-Konflikts lange Zeit verhärtet gewesen waren. Ziel ist aktuell, die Waffenruhe im Konflikt zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz zu festigen, die im Libanon lange wie ein Staat im Staate agierte. Die libanesische Regierung selbst ist keine Kriegspartei. Die USA vermitteln in den Gesprächen, an denen wiederum die Hisbollah nicht beteiligt ist. Offiziell unterhalten Israel und der Libanon keine diplomatischen Beziehungen miteinander./ngu/DP/zb