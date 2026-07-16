Brasilien kündigt Gegenmassnahmen an

Die brasilianische Regierung wies die Entscheidung scharf zurück. «Es gibt keine Rechtfertigung für einseitige Massnahmen gegen unser Land», erklärte das Kommunikationssekretariat des Präsidialamtes. Nach Angaben Brasílias hätten die USA im Waren- und Dienstleistungshandel mit Brasilien in den vergangenen 15 Jahren selbst einen Überschuss von 424,5 Milliarden US-Dollar erzielt. Brasilien kündigte an, auf Grundlage seines Gegenseitigkeitsgesetzes Gegenmassnahmen gegen die US-Zölle einzuleiten und den Fall vor die Welthandelsorganisation (WTO) zu bringen.