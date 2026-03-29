Die Regierung in Washington ​hatte ​Öllieferungen nach Kuba faktisch ⁠blockiert, um den Druck auf die ​Führung in Havanna ⁠zu erhöhen. Zugleich haben die USA ihre Sanktionen ‌gegen Russland vorübergehend aufgehoben. Damit soll die weltweite Ölversorgung verbessert werden, die durch Militärschläge der USA ‌und Israels gegen den Iran eingeschränkt wurde.