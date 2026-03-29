Die Vereinigten Staaten lassen einen russischen ‌Tanker ⁠die Karibikinsel Kuba ansteuern. Die «New York Times» berief sich ⁠in ihrem Bericht am Sonntag auf einen US-Regierungsvertreter. Warum die ‌Regierung von US-Präsident Donald Trump die Lieferung ‌zulasse, sei unklar.

LSEG-Daten ​zur Schiffsverfolgung zufolge ist der mit US-Sanktionen belegte Tanker «Anatoly Kolodkin» auf dem Weg nach Kuba. Das Schiff war im russischen Hafen Primorsk ausgelaufen. Während die LSEG-Daten die ‌Ladung auf etwa 650.000 Barrel Rohöl beziffern, sprach die Zeitung von 730.000 Barrel.

Die Lieferung dürfte die angespannte Lage ​in Kuba deutlich lindern. Dem kubanischen Präsidenten ​Miguel Diaz-Canel zufolge hat das Land ​seit drei Monaten keine Ölimporte mehr erhalten. Dies führte zu ‌einer strikten Rationierung von Benzin und verschärfte eine Energiekrise, die landesweit mehrfach Stromausfälle zur Folge hatte.

Die Regierung in Washington ​hatte ​Öllieferungen nach Kuba faktisch ⁠blockiert, um den Druck auf die ​Führung in Havanna ⁠zu erhöhen. Zugleich haben die USA ihre Sanktionen ‌gegen Russland vorübergehend aufgehoben. Damit soll die weltweite Ölversorgung verbessert werden, die durch Militärschläge der USA ‌und Israels gegen den Iran eingeschränkt wurde.