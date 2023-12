Das chronische Defizit in der US-Leistungsbilanz hat sich im dritten Quartal etwas verringert. Gegenüber dem Vorquartal sank der Fehlbetrag um 6,5 Milliarden auf 200,3 Milliarden US-Dollar, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt ein Defizit von 196,0 Milliarden Dollar erwartet.

20.12.2023 14:46