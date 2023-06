Das chronische Defizit in der US-Leistungsbilanz hat sich im ersten Quartal ausgeweitet. Gegenüber dem Vorquartal erhöhte es sich um 3,1 Milliarden auf 219,3 Milliarden US-Dollar, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Experten hatten im Schnitt ein Defizit von 217,1 Milliarden Dollar erwartet.

22.06.2023 14:42