Die GLSDB ist eine per GPS gesteuerte Gleitbombe, die aus der GBU-39 Small Diameter Bomb (SDB) und einem M26-Raketentriebwerk besteht. Beide Komponenten sind in großen Stückzahlen im US-Arsenal vorhanden. Die Waffe wird von SAAB und Boeing gebaut. Sie ist in der Lage, sonst schwer zu treffende Ziele wie Kommandozentralen anzugreifen. Die GLSDB ist nicht mit HIMARS kompatibel. Insidern zufolge wollen die USA die Ukraine jedoch mit dem notwendigen Gerät versorgen.