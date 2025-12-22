«Nächstes Mal in Moskau»

Später postete der russische Unterhändler eine weitere Nachricht mit einem Selfie vor einer Strandkulisse: «Danke, Miami. Nächstes Mal: Moskau.» Auf dem Foto trägt Dmitrijew ein T-Shirt mit der Aufschrift: «Next time in Moscow» (Nächstes Mal in Moskau). Diesen Satz hatte Putin im August bei seinem Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in Alaska zu dessen offenkundigem Erstaunen gesagt. Trump hatte damals geantwortet: «Das ist interessant. Das wird mir wohl etwas Ärger einbringen». Dennoch fügte er hinzu: «Ich könnte mir vorstellen, dass das passiert.» Witkoff war schon öfter zu Verhandlungen in Russland und hat sich mehrfach mit Putin getroffen.