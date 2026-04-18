Der für Wirtschaftsbeziehungen mit dem Ausland zuständige Kremlgesandte Kirill Dmitrijew lobte die Massnahme. «Viele Länder, darunter die USA, verstehen die entscheidende und systemrelevante Bedeutung russischen Öls und Gases für die Stabilität der Weltmärkte», schrieb er auf Telegram. Die zunächst befristete Aufhebung der Sanktionen werde dabei «Hysterie bei den Kriegstreibern in der EU und Grossbritannien» auslösen, freute er sich. Die westlichen Industrieländer hatten wegen des von Russland begonnenen Kriegs in der Ukraine Sanktionen gegen Moskau verhängt.