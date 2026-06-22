Die Sanktionserleichterung ist die bislang grösste seit Beginn des Iran-Kriegs am 28. Februar. Bereits im März hatten die USA vorübergehend Sanktionen auf iranisches Öl gelockert, das sich auf Schiffen befand. Damit wollten die USA die Energiemärkte beruhigen. Wegen der seit Kriegsbeginn faktisch kaum möglichen Durchfahrt von Tankern durch die für den Ölhandel wichtigen Strasse von Hormus vor der Küste Irans waren die Preise weltweit nach oben geschossen.