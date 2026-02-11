In den USA sind die Löhne im Januar etwas stärker als erwartet gestiegen. Die durchschnittlichen Stundenlöhne legten gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten einen Wert von 0,3 Prozent erwartet.