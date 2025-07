Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Plus von 0,3 Prozent gerechnet. Im Jahresvergleich legten die Löhne um 3,7 Prozent zu und damit etwas moderater als im Vormonat.