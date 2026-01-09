In den USA hat sich das Lohnwachstum im Dezember wie erwartet beschleunigt. Die durchschnittlichen Stundenlöhne kletterten gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten das im Durchschnitt so erwartet, nach einem Plus von revidiert 0,2 Prozent (zuvor 0,1 Prozent) im November.