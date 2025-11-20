In den USA sind die Löhne im September etwas weniger stark gestiegen als erwartet. Die durchschnittlichen Stundenlöhne kletterten gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Wachstum von 0,3 Prozent gerechnet. Das Lohnwachstum für August wurde zudem von 0,3 auf 0,4 Prozent nach oben revidiert. Im Jahresvergleich legten die Löhne im September um 3,8 Prozent zu und damit genauso stark wie im Vormonat.