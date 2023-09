Die Aussenminister der 27 EU-Staaten sollen laut EU-Chefdiplomat Josep Borrell bald zu einem Sondertreffen in der Ukraine zusammenkommen. «Ich kann ihnen ankündigen, dass wir ein Treffen der Aussenminister in Kiew einberufen werden», sagte der Spanier am Montagabend (Ortszeit) nach einem EU-Treffen am Rande der UN-Generalversammlung in New York. Nach Angaben aus EU-Kreisen könnte das vor allem symbolisch wichtige Treffen in der ersten Oktoberwoche organisiert werden. Borrell wollte den Termin jedoch zunächst nicht bestätigen./trö/DP/stw