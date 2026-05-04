Schiffe aus 87 Nationen sollen festsitzen

Aktuell befänden sich Schiffe 87 verschiedener Nationen im Persischen Golf, teilte Cooper auf X mit. Bei ihnen handele es sich um «neutrale und unschuldige Dritte». Innerhalb der vergangenen zwölf Stunden hätten die USA zu Dutzenden Schiffen und Reedereien den Kontakt aufgenommen, um den Verkehr durch die für den Welthandel wichtigen Meerenge voranzutreiben.