«Insgesamt fühlen sich die Verbraucher weiterhin durch den Kostendruck belastet, der vor allem durch die stark steigenden Preise an den Tankstellen verursacht wird», schrieb Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. «Es ist unwahrscheinlich, dass die Entwicklungen im Nahen Osten die Stimmung nennenswert verbessern werden, solange die Versorgungsengpässe nicht vollständig behoben sind und die Energiepreise nicht sinken.»