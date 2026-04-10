«Aus den offenen Kommentaren geht hervor, dass viele Verbraucher den Iran-Konflikt für die negativen wirtschaftlichen Entwicklungen verantwortlich machen», kommentierte Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. Allerdings seien 98 Prozent der Antworten vor der Einigung auf einen Waffenstillstand eingegangen. «Die Konjunkturerwartungen dürften sich verbessern, sobald die Verbraucher darauf vertrauen, dass die durch den Iran-Konflikt verursachten Versorgungsengpässe beendet sind und sich die Benzinpreise wieder normalisiert haben», erwartet Hsu.