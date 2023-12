Die Inflationserwartungen stehen an den Finanzmärkten besonders im Fokus, da die US-Notenbank Fed die künftigen Zinsentscheidungen von der Entwicklung von Wirtschaftsdaten abhängig macht. Auf ihrer jüngsten Sitzung hatte die Fed den Leitzins unverändert belassen. Die nächste Sitzung steht in der kommenden Woche an. Zuletzt wurde an den Märkten über Zinssenkungen im kommenden Jahr spekuliert.