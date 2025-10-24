«Insgesamt nehmen die Verbraucher gegenüber dem Vormonat kaum wesentliche Veränderungen der wirtschaftlichen Lage wahr», kommentierte Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. Inflation und hohe Preise seien weiterhin die wichtigsten Themen. «Es gab in diesem Monat kaum Anzeichen dafür, dass die Verbraucher einen Zusammenhang zwischen dem Stillstand der Bundesverwaltung und der Wirtschaft herstellen.»