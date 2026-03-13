«Die vor dem Militäreinsatz im Iran durchgeführten Befragungen zeigten eine Verbesserung der Stimmung gegenüber dem Vormonat, doch die niedrigeren Werte, die in den darauf folgenden neun Tagen erhoben wurden, machten diese anfänglichen Zuwächse vollständig zunichte», kommentierte Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. Verbraucher aller Einkommensklassen, Altersgruppen und politischen Richtungen hätten angegeben, dass sich ihre Erwartungen hinsichtlich ihrer persönlichen Finanzen verschlechterten.