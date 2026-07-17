Vor allem die gesunkenen Treibstoffpreise hätten zu der verbesserten Stimmung beigetragen. «Daher könnte es sich als schwierig erweisen, die positive Stimmung aufrechtzuerhalten, sollten sich die jüngsten Rückgänge der Benzinpreise anhaltend umkehren», schrieb Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. «Die für diese Veröffentlichung durchgeführten Befragungen fanden vom 23. Juni bis zum 13. Juli statt, wobei mehr als 70 Prozent davon bereits vor der Wiederaufnahme der US-Luftangriffe gegen den Iran am 7. Juli und dem darauf folgenden Anstieg der Benzinpreise abgeschlossen waren.»