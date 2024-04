Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt ist im April stabil geblieben. Der NAHB-Hausmarktindex verharrte bei 51 Punkten, wie die National Association of Home Builders (NAHB) am Montag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit der Stagnation gerechnet. Zuvor war der Indikator vier Monate in Folge gestiegen. Höher lag die Kennzahl zuletzt Mitte vergangenen Jahres.