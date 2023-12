Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im Dezember aufgehellt. Der NAHB-Hausmarktindex stieg um drei Punkte auf 37 Zähler, wie die National Association of Home Builders (NAHB) am Montag in Washington mitteilte. Bankvolkswirte hatten dies im Schnitt erwartet. Der Indexwert war zuvor vier Monate in Folge gefallen.

18.12.2023 16:14