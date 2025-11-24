Die USA hatten im April zunächst einen allgemeinen Zollsatz auf Produkte aus Ghana von zehn Prozent eingeführt und diesen im August auf 15 Prozent erhöht. Die ghanaische Wirtschaft litt stark darunter, während in den USA die Preise stiegen.
Ghana ist der zweitgrösste Kakaoproduzent hinter Côte d'Ivoire und die USA sind der wichtigste Importeur. Im September vereinbarten Washington und die Regierung in Accra dann, dass Ghana mehrere dutzend aus den USA ausgewiesene Menschen aus Westafrika aufnehmen werde.
Von den US-Zöllen sind nun neben Kakao auch Cashewnüsse, Avocados, Bananen, Mangos, Kochbananen, Ananas, Kokosnüsse, Ingwer und Paprika ausgenommen. «Ghana begrüsst diese positive Entwicklung seitens der USA, dem weltweit führenden Importeur von Schokolade und Kakaoprodukten», erklärte Ablakwa. «Ghana und die USA werden weiter engere und für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen aufbauen.»
(AWP)