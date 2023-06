In den USA ist die Zahl der verkauften Neubauten im Mai kräftig gestiegen. Es wurden 12,2 Prozent mehr neue Häuser verkauft als im Monat davor, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Es ist der deutlichste Zuwachs seit Mitte vergangenen Jahres. Die Markterwartungen wurden deutlich übertroffen. Analysten hatten im Schnitt sogar einen Rückgang um 1,2 Prozent erwartet.

27.06.2023 16:17