In den USA ist die Zahl der verkauften Neubauten im März überraschend stark gestiegen. Es wurden 8,8 Prozent mehr Häuser veräussert als im Vormonat, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich einen Anstieg um 0,9 Prozent erwartet. Der Rückgang im Februar wurde indes deutlich nach unten korrigiert, und zwar von minus 0,3 auf minus 5,1 Prozent.