Der Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus ist infolge des Iran-Kriegs nahezu zum Erliegen gekommen. Die etwa 55 Kilometer breite Meeresenge zwischen dem Iran und dem Oman gilt als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölexport.
US-Präsident Donald Trump hatte Anfang des Monats angeboten, den Schiffsverkehr in der Strasse von Hormus - falls notwendig - auch mit der eigenen Marine abzusichern. Mit dem Angebot einer solchen Eskorte versucht seine Regierung auch, globale Märkte zu beruhigen./fsp/DP/nas
(AWP)