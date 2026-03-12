US-Finanzminister Scott Bessent sagte dem Sender Sky News, er sei überzeugt, dass die US-Marine das so bald wie militärisch möglich machen werde - «vielleicht zusammen mit einer internationalen Koalition».
Der Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus ist infolge des Iran-Kriegs nahezu zum Erliegen gekommen. Die etwa 55 Kilometer breite Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman gilt als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölexport.
US-Präsident Donald Trump hatte Anfang des Monats angeboten, den Schiffsverkehr in der Strasse von Hormus - falls notwendig - auch mit der eigenen Marine abzusichern. Mit dem Angebot einer solchen Eskorte versucht seine Regierung auch, globale Märkte zu beruhigen.
Trump betonte jüngst auch, er glaube nicht, dass der Iran die Meerenge vermint habe. Bessent bekräftigte das nun und verwies darauf, dass derzeit etwa iranische Tanker durch die Strasse von Hormus führen./fsp/DP/mis
(AWP)