Das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia hat sich im Mai unerwartet stark eingetrübt. Der Indikator für die Industrie (Philly-Fed-Index) fiel von 15,5 Punkten im Vormonat auf 4,5 Zähler, wie die regionale Notenbank am Donnerstag in Philadelphia mitteilte. Analysten hatten mit einem Stimmungsdämpfer gerechnet, waren aber im Schnitt nur von einem Rückgang auf 7,8 Punkte ausgegangen.